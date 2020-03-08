مصر تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد أنه تم تسجيل اول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد موضحة أن المصاب الذي فارق الحياة مواطن ألماني وصل الى مصر قبل سبعة أيام.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما وتوفي الأحد في مستشفى الغردقة العام" الذي نقل اليه الجمعة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الفرنسية".

وهذه اول وفاة بفيروس كورونا في افريقيا.