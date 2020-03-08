"المواساة" تربح 421 مليون ريال في 2019 بارتفاع 17 %

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن النتائج المالية السنوية للعام 2019 حيث حققت صافي ربح بلغ 421 مليون ريال بارتفاع نحو 17 في المائة عن 2018.

ويعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال هذا .العام مقارنة بالعام السابق إلى :

1- الزيادة في الإيرادات الناتجة عن التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية فضلاً عن إضافة أقسام تخصصية جديدة في فروع الشركة مع إستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة علماً بأن نتيجة الفترة الحالية تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى مستشفى الشركة الجديد في مدينة الخبر بقيمة 48 مليون ريال وهذه النتيجة السالبة متوافقة مع الخطة التشغيلية المعدة والمعتمدة مسبقاً لهذا المستشفى الجديد.

2- الإنخفاض في تكوينات مخصصات الديون خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق حيث تمت زيادة المخصصات في العام السابق نتيجة تطبيقات المعايير الدولية IFRS

3- الإنخفاض في تكوين مخصص الزكاة ليتناسب مع احتساب الوعاء الزكوي لعام 2019م ومع مواجهة أية فروقات في احتساب الزكاة المستحقة عن السنوات التي لم ينتهي الربط الزكوي النهائي عنها وهي 2017 و 2018م فقط حيث استلمت الشركة الربوط النهائية للسنوات من 2013 إلى 2016م وقامت بإنهائها وتسديد المستحق بموجبها.