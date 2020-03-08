السوق السعودية تغلق على أكبر هبوط يومي منذ 2008

أغلقت الأسهم السعودية خلال تعاملات مطلع الأسبوع على أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر 2008، حيث تراجعت الأسهم السعودية 8.3 في المائة.

و تراجعت أسهم نحو 100 شركة بالنسبة الدنيا 10 في المائة، فيما تراوحت التراجعات في بقية الأسهم بنحو 7 و 5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.15 مليار ريال وهي أعلى سيولة منذ سبتمبر 2019.

وهبطت الأسواق الخليجية اليوم، حيث تراجعت بورصة الكويت 10 في المائة قبل أن توقف التداول، فيما تراجع سوق دبي المالي بنحو 7.9 في المائة ونحو 5.4 في المائة لسوق أبوظبي.

وتأتي هذه التراجعات على خلفية التراجع الحاد لأسعار النفط خلال نهاية الأسبوع الماضي، والذي تراجع بنحو 10 في المائة، لتهبط أسعار برنت لأدنى مستوى منذ يوليو 2017.

ويأتي هبوط النفط مع تأجج المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل عدم اتفاق منتجي "أوبك" مع المستقلين على مزيد من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وفقد السوق السعودي مستوى 7000 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017، حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 6846 نقطة بعدما هبط 621 نقطة، أو ما يعادل 8.3 في المائة، وتاثر المؤشر العام بضغط من جميع القطاعات فيما كان قطاع البنوك الأكثر ضغطا بعدما تراجع بنحو 8.9 في المائة، تلاه قطاع المواد الأساسية والذي تراجع بنحو 8.9 في المائة بعدما تراجعت أسهم شركات البتروكيماويات بشكل كبير اليوم.

وهبط قطاع الطاقة اليوم بنحو 8.7 في المائة، متأثر بتراجع سهم "أرامكو" والذي تراجع 9 في المائة، ليغلق السهم للمرة الأولى دون سعر الإكتتاب البالغ 32 ريال، حيث أغلق السهم عند 30 ريال،

