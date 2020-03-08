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أسواق الأسهم- السعودية

5 صفقات خاصة بقيمة 962 مليون ريال في سوق الصكوك والسندات

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الصكوك والسندات اليوم الأحد تنفيذ 5 صفقات خاصة على صكوك السعودية وأداة دين ثابت بقيمة 962 مليار ريال.

الصك/البند

السعر

القيمة الاسمية المتداولة

القيمة المتداولة

صكوك السعودية 15-02-2020

102.55

70,000,000.00

71,785,000.00

صكوك السعودية 30-04-2019

120.71

85,000,000.00

102,603,500.00

أداة دين ثابت/ 7-1002

102.2

250,000,000.00

255,500,000.00

صكوك السعودية 5-07-2018

106.46

250,000,000.00

266,150,000.00

صكوك السعودية 7-09-2017

106.73

250,000,000.00

266,825,000.00
 
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