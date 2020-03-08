5 صفقات خاصة بقيمة 962 مليون ريال في سوق الصكوك والسندات

شهد سوق الصكوك والسندات اليوم الأحد تنفيذ 5 صفقات خاصة على صكوك السعودية وأداة دين ثابت بقيمة 962 مليار ريال.
|
الصك/البند
|
السعر
|
القيمة الاسمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
صكوك السعودية 15-02-2020
|
102.55
|
70,000,000.00
|
71,785,000.00
|
صكوك السعودية 30-04-2019
|
120.71
|
85,000,000.00
|
102,603,500.00
|
أداة دين ثابت/ 7-1002
|
102.2
|
250,000,000.00
|
255,500,000.00
|
صكوك السعودية 5-07-2018
|
106.46
|
250,000,000.00
|
266,150,000.00
|
صكوك السعودية 7-09-2017
|
106.73
|
250,000,000.00
|
266,825,000.00
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