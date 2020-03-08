5 صفقات خاصة بقيمة 962 مليون ريال في سوق الصكوك والسندات

شهد سوق الصكوك والسندات اليوم الأحد تنفيذ 5 صفقات خاصة على صكوك السعودية وأداة دين ثابت بقيمة 962 مليار ريال.