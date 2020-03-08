تعليق تداول سهم "اللجين القابضة" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة اللجين القابضة في السوق ابتداءً من اليوم وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد . وجاء إيقاف التداول على السهم الساعة (14:08) .