"المجموعة السعودية" تربح 606 مليون ريال في 2019 بانخفاض 30 %

أعلنت المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 حيث حققت صافي ربح بلغ 606 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 865 مليون ريال في عام 2018 بانخفاض 29.942%.

وقالت الشركة في بيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى :

- انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) ، لتبلغ للعام الحالي 274 مليون ريال مقابل 312 مليون ريال للعام السابق، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع SCP التي تمت خلال الربع الرابع من العام الحالي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات .

- انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للعام الحالي 336 مليون ريال مقابل 582 مليون ريال للعام السابق.

- انخفاض الإيرادات الأخرى.