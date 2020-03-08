"اكسترا" تربح 205 مليون ريال في 2019 بارتفاع 27%

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 حيث حققت صافي ربح بلغ 205.61 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 161.19 مليون ريال في عام 2018 بارتفاع 27.557%.

وقالت الشركة في بيان يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى: "ارتفاع المبيعات بنسبة 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتتخطى مبيعات العام 2019 حاجز الخمسة مليارات ريال سعودي وذلك نتيجة زيادة مبيعات المعارض القائمة وزيادة مبيعات التجارة الالكترونية، وزيادة ايرادات الخدمات كخدمات اكسترا و خدمات التمويل الإستهلاكي، هذا بالإضافة إلى افتتاح عدة معارض خلال العام الحالي مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 15.6% عن نفس الفترة من العام السابق مما كان له الاثر على ارتفاع صافي الربح بنسبة 27.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".