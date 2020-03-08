مجلس إدراة "اكسترا" يوصي بزيادة رأس المال 20%.. وتوزيع 62 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2019

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اليوم أن مجلس إدارة الشركة أوصى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2020م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة كالتالي:

- رأس المال قبل الزيادة: 500,000,000 ريال سعودي

- رأس المال بعد الزيادة: 600,000,000 ريال سعودي

- نسبة الزيادة في رأس المال: % 20

- عدد الاسهم قبل الزيادة: 50000000

- عدد الاسهم بعد الزيادة: 60000000

- اسباب الزيادة: دعم مركز الشركة المالي

- عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة

- طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019



كما قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2019م كالتالي:

- اجمالي المبلغ الموزع: 62,500,000 ريال سعودي

- عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 50,000,000 سهم

- حصة السهم من التوزيع: 1.25 ريال سعودي

- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية: % 12.5

- تاريخ الأحقية: على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الأحد الموافق 15 مارس 2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

- تاريخ التوزيع: الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020م.