شركة تابعة لـ "الكيميايئة" تبدأ إنشاء مجمع مصانع للصناعات العسكرية بنحو مليار ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة اليوم عن البدء في مراحل إنشاء مشروع مجمع لصناعه المتفجرات والمواد العسكرية تابع لإحدى شركاتها والمملوكة بالكامل (الشركة الكيميائية السعودية المحدودة) وذلك بعد الانتهاء من إعداد خطتها الاستراتيجية والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، وبتكلفة اجماليه تقدر بأكثر من مليار ريال على مدى الخمس سنوات القادمة، علماًانه سوف يتم تمويل المشروع من خلال قروض و تسهيلات ماليه من صندوق التنمية الصناعية، بنوك تجارية و مصادرذاتية.

و من المتوقع أن يبدا اول التشغيل و الانتاج خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١م وسوف يسهم ذلك ايجابا على نتائج الشركه بإذن الله. وسوف يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهريه مستقبلًا حال توافرها.