أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توقيع عقد التشغيل والصيانة والتسويق مع شركة نجمة صلة العقارية لمستودعات صندوق الجزيرة موطن ريت الواقعة في منطقة الخمرة بمدينة جدة ، بناءً على موافقة مجلس إدارة الصندوق. وسوف يتم تسليم العقار بالكامل قبل تاريخ 10-3-2020م حسب العقد المبرم مع المشغل السابق (شركة موطن العقارية).
ويتوقع أن يكون الأثر المالي ايجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال العام 2020م.
مستودعات "الجزيرة ريت" توقع عقد تشغيل وصيانة وتسويق مع "نجمة صلة العقارية"
أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توقيع عقد التشغيل والصيانة والتسويق مع شركة نجمة صلة العقارية لمستودعات صندوق الجزيرة موطن ريت الواقعة في منطقة الخمرة بمدينة جدة ، بناءً على موافقة مجلس إدارة الصندوق. وسوف يتم تسليم العقار بالكامل قبل تاريخ 10-3-2020م حسب العقد المبرم مع المشغل السابق (شركة موطن العقارية).
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