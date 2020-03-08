الصين تسجل 27 وفاة جديدة بـ "كورونا"

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 44 إصابة إضافية مؤكدة ووفاة 27 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).

ويعتبر العدد الجديد لحالات الإصابة هو الأقل خلال أسابيع، ويمثل انخفاضا عن العدد 99 في اليوم السابق له .

ووقعت جميع الوفيات الجديدة المسجلة يوم الأحد و41 من بين حالات الاصابة الجديدة في مقاطعة هوبي وحدها، مركز تفشي المرض.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في الصين منذ اندلاع الوباء الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة هوبى في ديسمبر الماضي 3 آلاف و 97 حالة.

وتم تأكيد اصابة أكثر من80 ألفا و 500 شخص بالفيروس في الصين منذ تفشي المرض، تعافى من بينهم 57 ألفا و 65 شخصا، وفقاً لأحدث الأرقام.

ولا يزال هناك 20 ألفا و 533 شخصا في الصين يعانون من مرض كوفيد19- ، من بينهم 5 آلاف و 226 شخصا في حالة حرجة.

رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم قروض بلا فوائد للشركات المتضررة

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الحكومة ستطرح برنامجا خاصا لتقديم قروض بلا فوائد للشركات التي تضررت من تبعات فيروس كورونا‭.‬ ‭ ‬ وأضاف آبي يوم السبت أن هذه الخطوة ستكون جزءا من حزمة ثانية من الإجراءات التي تعتزم الحكومة إعلان تفاصيلها يوم الثلاثاء وستتضمن تقديم دعم للعاملين الذين يحتاجون أخذ إجازة من العمل لرعاية أولادهم مع إغلاق المدارس.

وقال آبي خلال اجتماع للحكومة لمعالجة تفشي الفيروس " ستكون أولويتنا حاليا فيما يتعلق بمساعدة الاقتصاد حماية الوظائف والحفاظ على استمرار عمل الشركات .

"سنطرح إجراءات غير تقليدية قوية حتى يمكن للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مواصلة عملها على الرغم من الظروف الصعبة الحالية".

ويواجه صناع السياسة ضغوطا لدعم الاقتصاد الياباني الذي على أعتاب الركود بعد أن أثر إغلاق المدارس وإلغاء المناسبات العامة وحظر السفر على شركات التجزئة في كل أنحاء البلاد.

وتعهد آبي بالتركيز خلال الأسبوعين المقبلين على وقف انتشار الفيروس في اليابان بعد تعرضه لانتقادات بسبب أسلوب معالجته للأزمة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) يوم السبت إن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 1149 حالة من بينها عشر حالات جديدة في أوساكا.

ويأتي تفشي الفيروس في وقت حرج بالنسبة لليابان مثيرا شبح حدوث نمو اقتصادي سلبي خلال الربع الثاني من العام مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في شهري يوليو وأغسطس .

وقال آبي إن الحزمة الثانية من الإجراءات ستشمل اتخاذ خطوات لمنع انتشار الفيروس وتعزيز الدعم الطبي وتوفير مساعدات مالية للحكومات المحلية للتعامل مع تأثير إغلاق المدارس.

فرض حجر صحي على جزء من شمال ايطاليا

وُضع ملايين الأشخاص في شمال إيطاليا في الحجر الصحي في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقّعه ليل السبت الأحد رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي.

وأعلن كونتي عبر تويتر توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض ابتداء من يوم الأحد، قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا بما في ذلك ميلانو والبندقية.

ووفقًا لنص هذا المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة، يجب أن يقتصر التنقل في هذه المنطقة على المتطلبات المهنية وحالات الطوارئ الصحية. كما تُحظّر جميع الأحداث الثقافية أو الرياضية أو الدينية.

ويتوجب ايضا إغلاق المراقص ودور السينما والمسارح ومدارس الرقص وغيرها من الأماكن المشابهة. كما سيتم إغلاق منتجعات التزلج.

وسيتم كذلك إغلاق جميع المدارس والجامعات والمتاحف. ويمكن ابقاء الحانات والمطاعم مفتوحة شريطة احترام مسافة الأمان التي لا تقل عن متر واحد بين الزبائن.

وسيتم الزام أي شخص تثبت اصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإقامة في منزله، وفقًا لنص المرسوم.

وباتت إيطاليا إحدى أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد خارج الصين القارية التي رصد فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي.

واحصت ايطاليا 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية الى 233 فيما ارتفع عدد الاصابات الى 5883، بحسب حصيلة رسمية نشرت السبت.

وايطاليا هي البلد الاكثر تضررا في اوروبا والثالث الاكثر تضررا على مستوى العالم، وغالبية الاصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية من البلاد.

ماليزيا تحظر رسو السفن السياحية في موانئها

حظرت السلطات الماليزية اليوم الأحد دخول جميع السفن السياحية إلى البلاد وسط تفشي عالمي لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أن الحظر يدخل فورا حيز التنفيذ.

وأعلنت ماليزيا اصابة 10 حالات اضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال يوم السبت، ما يرفع عدد الاصابات الاجمالي إلى 93 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

إيطاليا تغلق صالات السينما والمسارح والمتاحف

أغلقت إيطاليا المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الأحد.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة الإلكتروني أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال إيطاليا حتى الثالث من مارس، أغلقت الحكومةكذلك المدارس والملاهي الليلية وصالات الكازينو في أنحاء البلاد.

ارتفاع الإصابات في اليابان إلى 1159

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 1159، حتى الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، من بينهم 696 شخصا من السفينة السياحية "دياموند برينسيس"، التي ترسو في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وتعتمد الحصيلة على بيانات جمعتها وزارة الصحة والحكومات المحلية.

وتوفي 14 شخصا، سبعة منهم من السفينة السياحية.

كما تأكدت إصابة 11 من مسؤولي وزارة الصحة والحجر الصحي أيضا بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة أنه حتى أمس السبت، كان 61 مريضا في حالة خطيرة، ويتم توصيلهم بأجهزة تنفس صناعي أو يتلقون العلاج في وحدات عناية مركزة.ويوجد 31 منهم من السفينة السياحية.

وتعافى إجمالي 311 شخصا وغادروا المستشفيات أمس السبت.

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات إلى 7134

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 367 اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بحلول اليوم، ما يرفع إجمالي عدد الاصابات بالفيروس إلى 7آلاف و 134 شخصا. وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أن معظم الإصابات تركزت مجددا في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس في كوريا وإقليم جيونج سانج الشمالي المجاور، حيث سجلت المنطقتان أكثر من 90 بالمئة من حالات الاصابة في البلاد ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف المركز أن من بين 367 حالة ، التي تم رصدها ، هناك 294 حالة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد والذي يقدر بـ5ر2 مليون نسمة، حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في دايجو 5 آلاف و 378 شخصا.



أستراليا: تسجيل ثالث حالة وفاة

اعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية اليوم الاحد وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عامًا في مستشفى في سيدني بعد اصابته بفيروس كورونا مما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في استراليا الى ثلاثة. وقالت وزارة الصحة في الولاية أن الرجل كان في نفس دار رعاية المسنين في شمال مدينة سيدني حيث توفيت امرأة أخرى تبلغ من العمر 95 عامًا بعد اصابتها بالفيروس الاسبوع الماضي. يشار ان الوفاة الثالثة كانت لرجل في بيرث في ولاية غرب استراليا (78 عام) توفي بالفيروس قبل حوالي اسبوعين.



بريطانيا: ارتفاع حالات الإصابة إلى 209

قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات. وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية إن هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا. وتشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في أيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس. ويوجد في انجلترا 184 حالة وفي ويلز حالتان وفي اسكتلندا 16 حالة.



فلسطين: ارتفاع عدد المصابين إلى 19

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابًا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم. وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصًا، وفي فندق البردايس 15 شخصًا.

العراق يغلق 5 منافذ حدودية برية مع إيران



أغلقت السلطات العراقية ابتداء من اليوم وحتى منتصف الشهر الحالي, خمسة منافذ حدودية برية مع إيران وهي "الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي".

وأوقفت بذلك حركة التبادل التجاري مع إيران عبر هذه المنافذ في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستحدث في العراق.

وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي، أن غلق المنافذ المذكورة سيستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي تنفيذاً لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

الكويت: تسجيل إصابة واحدة جديدة والإجمالي 62 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في الكويت إلى 62 حالة.

نيويورك: إعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع الإصابات إلى 89 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في نيويورك إلى 89 حالة حتى أمس السبت. وأعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، حالة الطوارئ في الولاية التي تعد من أكبر الولايات الأمريكية.

وتركز تفشي المرض في مقاطعة ويستشيستر شمالي نيويورك.

وبذلك انضمت نيويورك إلى ولايات كاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ، في ظل زيادة حالات الإصابة المسجلة بأنحاء الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الكورونا في أمريكا حتى أمس السبت إلى 19 حالة، بعدما سجلت واشنطن، الأكثر تضررا من الفيروس في الولايات المتحدة، حالتي وفاة جديدتين.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تأكيد فلوريدا حدوث حالتي وفاة جديدتين كانتا أولى الحالات في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي ولاية واشنطن، حيث تم تسجيل 16 من حالات الوفاة الـ19، تم تسجيل 102 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وفقا لما أكدته وزارة الصحة بالولاية أمس السبت.

وكان "المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها" ، والذي لم يجر تحديثا لبياناته وفقا لبيانات المناطق الأمريكية، أعلن في آخر بيانات أن هناك 164 حالة إصابة بشكل إجمالي في عموم البلاد، بينما أفادت قاعدة بيانات أعلنتها جامعة جونز هوبكينز بأن العدد وصل إلى 401 حالة.

التشيك: على إيطاليا منع مواطنيها من السفر إلى أوروبا



قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش اليوم الأحد إن على إيطاليا منع جميع مواطنيها من السفر إلى أوروبا لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد في وقت سابق اليوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو، وذلك في محاولة جديدة لاحتواء التفشي السريع للفيروس.

إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لفورمولا1- بدون جماهير

قررت البحرين اليوم إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستقرت البحرين على السماح فقط بحضور المشاركين في السباق دون حضور الجماهير "حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي رياضة سباقات فورمولا.1-"

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد أعلن مضمار البحرين الدولي أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط وسيتم نقله متلفزا.

إيران: 49 وفاة بكورونا ما يرفع الحصيلة إلى 194

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 194 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الهند: تسجيل 5 إصابات مؤكدة

سجلت الهند اليوم خمسة إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 39 حالة مؤكدة. وأفاد وزير الصحة بالولاية كيه كيه شايلاجا بأن من بين الإصابات ثلاثة أفراد من أسرة واحدة عادوا مؤخرًا من إيطاليا، مضيفًا أنهم يتلقون العلاج في المستشفى ويخضعون للملاحظة.

ألمانيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 847

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا إلى 847 حالة. وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده يوم أمس بإجمالي 50 حالة، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.

إيران توقف كل الرحلات لأوروبا

قال بيان لمنظمة الطيران المدني أن شركة إيران للطيران علقت جميع الرحلات الجوية للوجهات الأوروبية. وذلك في ضوء "القيود التي فُرضت على رحلات (إيران للطيران) من قبل أوروبا، جرى تعليق جميع رحلات إيران للطيران إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر. وتعاني إيران تفشيا لفيروس كورونا حيث سجلت 5823 إصابة بالعدوى و145 حالة وفاة، وهو من أعلى معدلات الوفاة بالمرض خارج الصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

قطر: 3 إصابات جديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 15

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 15حالة. وأوضحت الوزارة أن المصابين من الوافدين. وأشارت إلى أنه تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي بما في ذلك فحص كل الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم. ولفتت إلى أن "مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر لا تزال منخفضة.

