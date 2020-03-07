إطارات السيارات أخطر 1000 مرة من انبعاثات عوادمها

كشفت سلسلة اختبارات جديدة أن إطارات السيارات، تنثر في الهواء ما مقداره 5.8 جرامات من الذرات السامة والمضرة في كل كيلومتر تقطعه السيارة، نتيجة التآكل المستمر للإطارات أثناء احتكاكها بأسفلت الشارع، بحسب "دويتشه فيله".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذا الرقم مقارنة برقم 4.5 مليجرامات الناتج عن التلوث بالعوادم، التي تطلقها السيارات، ما يعني أن نسبة الضرر الناجم عن تآكل إطارات السيارات أعلى بـألف مرة، ما يذكر بأن مشكلة التخلص من إطارات السيارات المستهلكة والتالفة بسبب الخزن الطويل تشكل إحدى أكبر تحديات العصر إذ تتراكم عبر العالم جبال من الإطارات الخارجة عن الخدمة ويتطلب التخلص منها مبالغ وجهودا كبيرة جدا.

وتعد ألمانيا من الدول الرائدة في مجال إعادة تدوير إطارات السيارات، إذ تذيبها وتخلطها بأسفلت تعبيد الطرق، لكن كميات الإطارات المستعملة لهذا الغرض ضئيلة مقارنة بالناتج السنوي للإطارات التالفة في بلد تسير في شوارعه أكثر من 40 مليون سيارة.

ولا ترى العين المجردة ذرات الإطارات المتطايرة، حيث تعد جسيمات صلبة ميكروسكوبية الحجم، أو قطرات سائلة متناهية الصغر يستنشقها الإنسان لتكون سببا في مشكلات صحية خطيرة، وأخطر أنواعها على الحياة عموما هي الجزئيات التي قطرها 2.5 مايكرو سنتيمتر والمسماة PM2.5.