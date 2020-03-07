 لجنة متابعة "كورونا" تستعرض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم

الرياض: واس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم, اجتماعها السابع عشر برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة, حيث أطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها.

ونوه أعضاء اللجنة بأهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.