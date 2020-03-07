أكبر مصرف هندي يقرر استثمار 332 مليون دولار لانقاذ "يس بنك"

ذكر تقرير إخباري اليوم أن مصرف "ستيت بنك اوف إنديا" الهندي يعتزم على الفور ضخ استثمارات بقيمة 24.5 مليار روبية هندية (332 مليون دولار) في "يس بنك ليمتد" الذي يواجه أزمة شديدة. وتأتي الاستثمارات الجديدة في إطار خطة إنقاذ يدعمها بنك الاحتياطي الهندي.



وقال راجنش كومار، رئيس مجلس إدارة "ستيت بنك اوف إنديا" ، وهو أكبر بنك في البلاد، للصحفيين، إنهم لن يطلبوا من الحكومة الاتحادية أموالا لتمويل صفقة انقاذ "يس بنك"، وعوضا عن ذلك سيتعاونون مع مستثمرين آخرين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج".



وقال البنك الحكومي، الذي تقدم لإنقاذ مصرف حكومي أصغر، إن المحادثات جارية مع مستثمرين محتملين في الهند وخارجها، لشراء حصة 49 في المائة من أسهم "يس بنك".



وأضاف "ستيت بنك اوف إنديا" أنه يريد استثمار ما يصل إلى 100 مليون روبية في "يس بنك" بمرور الوقت، حتى يواصل الأخير وجوده على الساحة، مؤكدا أن عملية الانقاذ لا تعني حدوث صفقة اندماج. وقال كومار إن " ستيت بنك اوف إنديا" لن ينخرط في العمليات اليومية لـ "يس بنك".