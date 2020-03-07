بيع إناء خزف صيني في مزاد بفرنسا بأكثر من 4 ملايين يورو

بيع إناء خزف صيني يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في مزاد بمبلغ 4,1 ملايين يورو السبت في بورج في وسط فرنسا. وبإضافة الرسوم، يرتفع المبلغ ليصبح حوالى 4,94 ملايين يورو وفقا للمشرف على المزاد أوليفييه كلير الذي وصفها بأنها "عملية بيع جيدة جدا". واشترى هذه القطعة التي كان سعرها مقدرا بين مليون ومليوني يورو، صيني لم يكشف عن اسمه عبر الهاتف.وقال كلير "إنه إناء مزين برسوم باللون الأزرق على خلفية بيضاء تعرف باسم +بيانهو+ وتعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد الإمبراطور تشيان لونغ".

وعُثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية تعود إلى عائلة تملك عقارا في منطقة شير (وسط)، وفق كلير. وأوضح "مر أصحاب المنزل مئات أو آلاف المرات أمام هذه القطعة دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن قيمتها". وغالبا ما يكون الطلب مرتفعا على القطع التي تعود إلى عهد الإمبراطور تشيان لونغ. ففي نيسان/ابريل 2018، بيع وعاء من الخزف في مقابل 30,4 مليون دولار خلال مزاد لدار سوذبيز في هونغ كونغ.