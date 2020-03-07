"الصحة": ١٢٨ مواطن أفصحوا عن تواجدهم في إيران حتى الآن

أعلنت الصحة أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن تواجدهم في إيران حتى صباح اليوم السبت بلغ ١٢٨ مواطن منهم ٢٦ مواطن متواجدين حالياً داخل المملكة و٩٥ مواطنا متواجدين حالياً في إيران إضافةً إلى ٧ مواطنين متواجدين حالياً في دول أخرى .

وقدمت الصحة شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم ، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن تواجدهم والتواصل مع ٩٣٧ حتى نهاية اليوم السبت والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي بنهاية اليوم السبت 12 رجب 1441 هـ الموافق 7 مارس 2020 م، لإتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره.