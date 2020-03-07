الصين: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 3070 حالة.. والإصابات تقترب من 100 ألف

سجّلت الصين السبت 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي عدد الوفيّات إلى 3070 في البلاد، حسبما ذكرت لجنة الصحّة الوطنيّة.

وأضافت اللجنة أنّ عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 99، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي خارج مقاطعة هوباي التي تُعتبر بؤرة تفشّي الفيروس.

وتم الإبلاغ عن 25 حالة اصابة جديدة خارج مقاطعة هوباي التي لا تزال تخضع لحجر صحي في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ الجمعة المئة ألف شخص في كل أنحاء العالم، بعدما أعلنت دول عدّة تسجيل أولى الإصابات على أراضيها.

ويُعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

تسجيل حالتي وفاة في ولاية فلوريدا الأمريكية

توفي شخصان في ولاية فلوريدا الأمريكية جراء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الصحة في الولاية.

وأضافت الوزارة في بيان إن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وبوفاة هذين الشخصين يرتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

ايسلندا تعلن حالة الطوارئ

أعلنت ايسلندا حالة الطوارئ يوم الجمعة بعد اكتشاف إصابة شخصين بفيروس كورونا داخل البلاد.

وهاتان الحالتان هما أول حالات معروفة تصاب داخل البلاد ولا علاقة لها بالسفر الدولي.

وأعلنت ايسلندا يوم الجمعة تسجيل 6 إصابات جديدة، وقالت وزارة الحماية المدنية وإدارة حالات الطوارئ إن شخصين من بين المصابين الستة أصيبا داخل البلاد.

يذكر أن ايسلندا لديها 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأصيب معظم المصابين بالعدوى أثناء سفرهم إلى إيطاليا والنمسا.

هونج كونج تحث سكانها على تأجيل السفر

نبهت حكومة هونج كونج سكان المدينة إلى ضرورة تأجيل كل الرحلات غير الأساسية إلى خارج البلاد بعد تزايد انتشار فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم.

وحذرت هونج كونج من السفر إلى كوريا الجنوبية ومناطق إميليا-رومانيا ولومباردي وفينيتو بإيطاليا.

ولكن الحكومة قالت إن على كل المسافرين إلى خارج هونج كونج التفكير الآن في إلغاء خطط سفرهم. وأعلنت هونج كونج عن 106 حالات إصابة بفيروس كورونا وعن وفاة شخصين خلال الأسابيع الستة الماضية وذلك طبقا لمسؤولي الصحة بالمدينة.

انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية 11 %

انخفض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020 ليصل إلى 591.99 مليار دولار، وفقا لإحصاءات أظهرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الارقام منذ نفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في كديسمبر الماضي.

وانخفضت الصادرات بنسبة 17.2 بالمئة والواردات بنسبة 4 بالمئة مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي، لتستقر عند 292.45 مليار دولار و 299.54 دولار على الترتيب.

وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".

"فيسبوك" تغلق مكاتبها في لندن

قالت شركة فيسبوك يوم الجمعة إنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الاثنين بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020.

"ومن ثم سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الاثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت".

ونصحت فيسبوك أيضا موظفيها الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة العمل من منازلهم حتى 13 مارس . وقالت إنها أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل.

أفغانستان تؤكد 3 حالات إصابة جديدة

أكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19-)في إقليم هيرات غربي البلاد .

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت عن وحيد الله ميار، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة قوله إن الوزارة فحصت 36 عينة لمرضى يُشتبه إصابتهم بـ(كوفيد 19-) في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف ميار أن الوزارة أكدت 3 حالات إصابة، بينما النتائج لم تؤكد إصابة 33 حالة أخرى مشتبه بها.

وتابع أن الوزارة سجلت حتى الآن 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء أفغانستان، من بينها الحالات الثلاث الجديدة في إقليم هيرات.

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في قطر إلى 12 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم السبت عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني ، إن الحالة المصابة لأحد المواطنين القطريين ممن عادوا من إيران في الفترة الاخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد.

كوريا الجنوبية تسجل 483 إصابة جديدة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 6767 حالة، بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن مركز تدابير الحجر الصحي أنه تم تسجيل 390 حالة في مدينة دايجو و65 حالة في إقليم كيونج سانج الشمالي، فيما تم اكتشاف 3 حالات في العاصمة سول.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية 44 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 118 حالة.