نمو الإنفاق على الرعاية الصحية «3 من 3»

رغم أن إلغاء المركزية يبشر بالنجاح، إلا أن هناك تحديات جسيمة أمام نقل وظائف الحكومات ومسؤوليات الإنفاق إلى المستويات دون المركزية. حتى عندما تتاح للحكومات الإقليمية صلاحيات كبيرة لصنع القرار، تجد الولايات والأقاليم صعوبة في الوفاء بهذه المسؤولية بسبب ضعف قدراتها الإدارية أو عدم توافر أدوات المساءلة، وفي أغلب الأحيان للسببين.

في المكسيك، على سبيل المثال، يتم تنفيذ الجانب الأكبر من الإنفاق على الصحة على المستوى الإقليمي أو المحلي، قامت الحكومة الفيدرالية بمحاولة لقياس مستوى أداء الولايات المكسيكية إزاء معايير جدية للخدمات الصحية، مثل التقصي المبكر لسرطان الثدي وعلاجه، غير أن بعض الولايات توقفت في بعض الحالات عن الإبلاغ بالبيانات؛ فأوقفت الحكومة الفيدرالية نشر النتائج بعد جولة واحدة فقط من تسجيل المعايير الجدية.

وفي كثير من السياقات يقترن تزايد المسؤولية والإنفاق على المستوى دون المركزي بفروق كبيرة في معيار الرعاية الصحية والمساواة، والفرق بين مخرجات أغنى وأفقر المناطق في البلد المعني، وهناك أسباب كثيرة لهذه الفجوات، منها الفروق في الصفات المميزة للسكان، كالعمر والدخل والصحة العامة الأساسية والمخاطر، والسلوكيات واختلاف قاعدة الإيرادات، وأولويات الاستثمار المحلي. وتظهر هذه الفجوات في الاقتصادات المتقدمة أيضا. ففي المملكة المتحدة، تضمن تقرير Atlas of Variation لعام 2011، الصادر عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، توضيحا للفروق الكبيرة في الخدمات الصحية حسب أماكن إقامة المواطنين.

وفي الهند، يلاحظ أن الولايات الأضعف أداء والأفقر في شمال وسط البلاد، مثل، بيهار، وأتار براديش، تفتقران للقدرات الإدارية وتجدان صعوبة في إنفاق الأموال المخصصة لهما من الحكومة المركزية. وتراوح القدرة على إنفاق الأموال المخصصة للصحة من الحكومة المركزية بين 42 في المائة "أتار براديش" و89 في المائة "مهاراشترا".

ومع الفروق في توفير الخدمات الصحية على المستوى الإقليمي -نتيجة التباين في الموارد والأولويات- يتضح أنه ما لم تكن هناك سياسات تضمن نقل المزايا الصحية بين الولايات أو الأقاليم، فإن الأسر التي تنقل مقر إقامتها داخل البلاد تجد نفسها دون تغطية صحية. وفي الصين، يرتبط حصول المواطن على الرعاية الصحية في المنطقة المسجلة فيها أسرته المعيشية.

وفي بعض الحالات، تفوض أجهزة إقليمية للقيام بوظائف يفترض أداؤها أصلا على المستوى القومي؛ فترتبت على ذلك آثار ضارة. فعلى سبيل المثال، نجد أن الضرائب التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية، كالضرائب على التبغ والكحول؛ ومراقبة الأمراض؛ وإجراءات مواجهة الطوارئ وتجميع المخاطر بالنسبة للأمراض المكلفة والنادرة، هي وظائف غالبا ما يكون اختيارها أكثر منطقية على المستوى الوطني. فقد تتسبب حالة واحدة من الأمراض مرتفعة التكلفة والنادرة في إفلاس النظام الصحي المحلي، ما لم تكن هناك آليات ملائمة للمشاركة في المخاطر المالية. فيمكن لأي وباء سريع الانتشار - يستلزم التحرك على مستوى البلد بأكمله للسيطرة عليه - مثل فاشية فيروس الإيبولا في أجزاء من غرب إفريقيا "حيث الإنفاق العام على الصحة فعلا منخفض للغاية" فيتسبب في إرباك السلطات المحلية بسهولة.

وعموما، يلاحظ أن وظائف الصحة العامة، كخدمات التحصين باللقاحات والخدمات الوقائية التي لا تحقق ربحية، نتيجة نقص الطلب عليها تحظى باهتمام بسيط على المستويين الوطني ودون المستوى المركزي. وقد قام بعض الحكومات الإقليمية والمحلية في بعض الدول بإعادة تنظيم إداراتها الصحية على نحو يدعم ترجيح الخدمات الطبية "علاج الأمراض والأوضاع الصحية" ويهمل الصحة العامة، التي تركز على الوقاية من الأمراض وضمان صحة المواطنين. وفي الهند، كانت ولاية تاميل نادو هي الولاية الوحيدة التي لم تدمج وحدة إدارة الصحة المعنية بالصحة العامة في الإدارة الطبية. وربما تكون نتيجة هذا التركيز على الوقاية أن النتائج الصحية لولاية تاميل نادو من أفضل النتائج الصحية المسجلة بين الولايات الهندية، حيث تعد من بين أدنى مراتب الإنفاق على الرعاية الصحية.

ونادرا ما يكون التغلب على التحديات المحيطة بالسياسات أمرا يسيرا؛ وإنما يلزم اللجوء إلى محاولات وحلول متعددة. وبإمكان صناع السياسات تحقيق فائدة كبيرة باعتماد منهج يدعم التجربة والتعلم. لكن التجربة والابتكار والتعلم أمور صعبة التنفيذ من الناحية الفنية، كما أنها كثيفة استخدام الموارد، وغالبا ما تهدد الأفكار القائمة منذ فترة طويلة والاهتمامات الراسخة.