وباء الكذب الإيراني

حتى والعالم يد واحدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، يعمل النظام الحاكم في إيران على تقويض هذه الجهود، هذا هو حكم الملالي الذي طالما حذرت منه السعودية وتعاملت معه وتصرفاته بحذر وحزم، هذه هي أساليبه التي لا تراعي أبسط حقوق الإنسانية، بل الحياة في مجملها وهي تعرض شعبها والعالم لمخاطر تحول هذا الفيروس إلى وباء ، فالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية تتركز حول منع انتشار هذا الفيروس بين البشر ومنع تطويره إلى سلالات جديدة تمكنه من البقاء في العالم واستمراره لمدة طويلة، ما يجعله يعاود الانتشار مع كل مواسم البرد والتغيرات الموسمية وهذا يرفع تكلفته كل عام ويسبب خسارة كبيرة في الأرواح والاقتصاد، ولهذا يبذل جميع الدول في العالم اليوم جهودا متسقة ومتناسقة من أجل استئصاله تماما، وإلا قد يصبح مثل شلل الأطفال، أو الكوليرا وغيرهما من الأمراض التي استوطنت البشر وتنفق البشرية جزءا كبيرا من الناتج العالمي لمواجهتها كل عام، لأجل هذا يعد التنسيق العالمي واتباع الإجراءات جزءا لا يتجزأ من مسؤوليات الدول، وعلى جميع مواطنيها الالتزام بهذه التعليمات، ومن يتعمد من دول العالم تجاهل هذه الإجراءات؛ فإنه يشكل بذاته خطرا على البشرية جمعاء، ويعد تصرفه محل استنكار كبير وتقويضا لجهود ضخمة، وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهك القوانين دائما، وتتجاهل التعاون الدولي في كل مسألة، وكما هي العادة دوما، فإن السعودية هي التي تكشف أساليب نظام الملالي وتفضح طرقه الملتوية. ففي ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في المملكة سجلت خمس حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid -19 لسعوديين، قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، ولا جديد في كونهم تعرضوا للإصابة خلال وجودهم في إيران، ذلك أن إيران مصنفة عالميا منطقة وباء، لكن اللافت في هذه المسألة، هو تعمدهم عدم الإفصاح للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم إلى المملكة، كما أن إيران وفي تصرف غير مسؤول - كما هي العادة - قامت بإدخال سعوديين إلى أراضيها، وسمحت لهم بمغادرتها دون وضع أختام على جوازاتهم وهذا يمكنهم من السفر والتنقل بين دول العالم بعد الخروج من إيران، دون أن تعدهم هذه الدول التي يتجهون إليها محل اشتباه بالإصابة كونهم جاؤوا من السعودية وهي الدولة الملتزمة بالأنظمة ولا توجد فيها إصابات بحمد الله وتطبق بحرص جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية بشأن "كورونا". هذه التصرفات الإيرانية غير المسؤولة تتسبب في نشر المرض وتقوض جهود محاصرته ومكافحة استيطانه. هنا بالذات، وفي مقابل التهور الإيراني نجد حرص المملكة الشديد وقدرتها على اكتشاف هذه الحالات، وتتبعها واكتشاف مصادر العدوى رغم عدم الإفصاح وعدم ختم الجوازات، كما قامت السعودية بإعلان كل هذه التفاصيل بمسؤولية كبيرة. في هذا السياق أوردت وكالات الأنباء ما قاله مسؤول أمريكي مختص في الشأن الإيراني، إن النظام الحاكم هناك قد "كذب على الشعب الإيراني"، بشأن مدى تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو يؤكد المؤكد بشأن سوء إدارة حكومة الملالي، وفشلهم في إدارة هذه الأزمة مع علمهم بضعف نظامهم الصحي، ما تسبب في ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا من حالتين في إيران إلى أكثر من 2300 حالة، وخلال أسبوعين فقط، وهنا نقول، إن إيران التي تكذب دوما على العالم حتى في هذه الظروف الاستثنائية، ومع تعمد إخفاء العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بالفيروس، والأضرار في دول العالم من خلال عدم الالتزام بالمعاهدات الدولية بشأن ختم الجوازات، فإن الثقة بهذا العدد الذي تعلنه إيران، وقدرتها على السيطرة على المرض تبدو مقلقة جدا، خاصة أن الأرقام الرسمية بشأن معدل الوفيات في إيران تعد الأعلى في العالم، ما يشير إلى أن هناك حالات أكثر بكثير مما يسجل حاليا، وإما أن الفيروس مميت في إيران أكثر من أي مكان آخر في العالم، وفي هذا ورد بعض الشكوك في رواية النظام الإيراني من خلال عدد من البرلمانيين الإيرانيين الذين أبدوا قلقهم، وهذا ما زاد زعزعة ثقة الإيرانيين بقدرة النظام على إدارة الدولة.