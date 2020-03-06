ترمب يوقع حزمة إنقاذ بقيمة 8.3 مليار دولار لمواجهة تفشي "كورونا"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة إنفاق طارئة بقيمة 8.3 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، ويقول إنه لا يرى أي سبب يدعو الرأي العام إلى الذعر من انتشار المرض.

وأضاف ترامب " يتعين على الرأي العام توخي الهدوء، إن الفيروس سيختفي".

وتابع أن الولايات المتحدة واقتصادها في "حالة رائعة".

وأعرب ترمب عن اعتقاده أن الأسواق ستعاود الصعود مجددا، رغم استمرار هبوطها الذي يشهد حاليا عمليات تصحيح.

وحث ترمب مجلس الاحتياطي الفيدرالي( البنك المركزي الأمريكي) على مواصلة خفض أسعار الفائدة ، في أعقاب تدخل طارئ الأسبوع الجاري لخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقال ترمب عن سياسة البنك المركزي "إنها طريقة محافظة للغاية لكنها ليست طريقة جيدة".

وأضاف أن الدول الأخرى في أوروبا وآسيا قد خفضت أسعار الفائدة، ما يضع الولايات المتحدة في "وضع تنافسي غير موات".

واستهلت الأسواق في وول ستريت التعاملات على هبوط، كما تراجع العائد على السندات الحكومية مرة أخرى إلى مستويات قياسية جديدة.