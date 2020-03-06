إقليم صيني يؤكد 17 إصابة جديدة بكورونا قادمة من إيران

قالت السلطات الصحية في إقليم قانسو الصيني مساء اليوم إن الإقليم الواقع في شمال غرب البلاد أكد 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران ليرتفع إجمالي عدد الحالات القادمة من إيران إلى 28.



وقالت اللجنة الصحية في قانسو في بيان على موقعها الإلكتروني إن المصابين الجدد كانوا ضمن ركاب خاضعين للحجر الصحي بعد وصولهم إلى مدينة لانتشو عاصمة الإقليم على متن رحلات تجارية قادمة من إيران في الفترة بين الثاني والخامس من مارس، وفقا لـ"رويترز".



كان الإقليم قد أعلن في السابق عن تأكيد 11 حالة قادمة من إيران. وقالت السلطات إن 283 راكبا إجمالا قادمين من إيران يخضعون للحجر الصحي حاليا.