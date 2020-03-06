العجز التجاري الأمريكي يتراجع 6.7% في يناير

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن العجز التجاري انخفض 6.7 في المائة إلى 45.3 مليار دولار مع انخفاض الصادرات أيضا. وجرى تعديل بيانات ديسمبر قليلا لتُظهر اتساع عجز التجارة إلى 48.6 مليار دولار بدلا من 48.9 مليار دولار في التقديرات السابقة.



وعند التعديل في ضوء التضخم، يكون عجز تجارة السلع انخفض 2.3 مليار دولار إلى 77.4 مليار دولار في يناير. وارتفع العجز التجاري للسلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، 5.1 بالمئة إلى 26.1 مليار دولار في يناير مع تراجع الصادرات 18.7 في المائة وانخفاض الواردات 1.2 في المائة، وفقا لـ"رويترز".



وأضافت التجارة 1.5 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بما يتجاوز المساهمة البالغة 1.17 نقطة مئوية من الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. ونما الاقتصاد بوتيرة سنوية 2.1 بالمئة في الربع الرابع دون تغيير عن الوتيرة التي سجلها في الفترة بين يوليو وسبتمبر.