اللون الأحمر يجتاح المؤشرات الأمريكية.. المستثمرون يلجأون للملاذات الآمنة

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها على انخفاض حاد اليوم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا 100 ألف ولجأ المستثمرون القلقون إلى الأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا مثل السندات والذهب.



وتراجع المؤشر داو جونز 664 نقطة أو 2.54 في المائة إلى 25457 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 69 نقطة أو 2.31 في المائة إلى 2954 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 269 نقطة أو 3.08 في المائة ليتداول عند 8469 نقطة.