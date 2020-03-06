نمو قوي للوظائف الأمريكية والبطالة عند أدنى مستوى في 50 عام

أظهر تقرير التوظيف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي يحظى بمتابعة وثيقة نموا قويا للأجور الشهرية وانخفاض معدل البطالة مجددا قرب أدنى مستوى في 50 عاما عند 3.5 في المائة. كما رفع أرباب الأعمال أجر العاملين بالساعة الشهر الماضي.



وبينما لم يظهر التقرير المتفائل على الأرجح بالكامل تأثير فيروس كورونا، الذي بدأ الانتشار في الولايات المتحدة في أواخر فبراير، فإنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن الوباء ألحق الضرر بسوق العمل، وفقا لـ"رويترز".



وارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة 273 ألف وظيفة الشهر الماضي دون تغيير عن الرقم المسجل في يناير، وهو الأكبر منذ مايو 2018.



وتلقت قوة سوق العمل الدعم من نمو مطرد في الأجور. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3 في المائة في فبراير بعد زيادة 0.2 في المائة في يناير. لكن الزيادة السنوية في الأجور تراجعت إلى 3 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير، وتراجع معدل البطالة إلى 3.5 في المائة الشهر الماضي.