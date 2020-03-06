أوبك تسعى لخفض نفطي كبير وسط تفشي كورونا

تجري أوبك محادثات أزمة مع حلفائها اليوم بعد أن أبلغت المنظمة روسيا ودولا أخرى برغبتها في تخفيضات نفطية إضافية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، قائلة إن هناك حاجة إلى تحرك كبير للتعامل مع أثر فيروس كورونا.

يقدم اقتراح أوبك عمليا مهلة أخيرة لموسكو، التي تتردد حتى الآن في دعم فرض قيود إضافية على الإمدادات رغم هبوط أسعار النفط أكثر من 20 % منذ بداية العام، ليجري تداوله دون 50 دولارا للبرميل اليوم.

ووزراء أوبك، الذين اجتمعوا أمس الخميس، وأيدوا مقترحا لخفض أكبر من المتوقع.

جاء قرارهم بعد جولتين من المحادثات، أولاهما جلسة رسمية في مقر أوبك، ثم لقاء غير رسمي بأحد فنادق فيينا حيث قال الوزراء إن التخفيضات الإضافية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا يجب أن تسري لنهاية العام وليس حتى يونيو فحسب.

وهبطت أسعار خام برنت حوالي اثنين في المئة اليوم صوب 49 دولارا للبرميل مع تنامي المخاوف من انهيار الاتفاق.