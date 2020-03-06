بسبب "كورونا".. "ستاربكس" تحظر الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام

حظرت "ستاربكس" الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام في مقاهيها في الولايات المتحدة وكندا بشكل موقت، وتوقّفت عن تقديم القهوة إلّا في الأكواب القابلة للرمي، في محاولة للتصدّي لفيروس كورونا المستجد والحؤول دون انتشاره بين الموظّفين والزبائن.

وقال روسان وليامز المسؤول عن سلسلة المقاهي في كلّ من الولايات المتحدة وكندا في بيان "لقد أوقفنا بشكل موقّت استخدام الأكواب الشخصية وتلك القابلة للغسل في مقاهينا".

وأضاف أن الزبائن الذين يجلبون أكوابهم الشخصية معهم سيستمرّون بالاستفادة من حسم قدره 10 سنتات مقدّم لهم.

يندرج هذا القرار في إطار "سلسلة من التدابير الوقائية" التي اتخذتها "ستاربكس" للتصدّي للوباء الجديد، لا سيّما أن الولايات المتحدة تضمّ العدد الأكبر من مقاهي الشركة تليها الصين.

وتتضمّن الإجراءات أيضاً القيام بأعمال تنظيفات بشكل متكرّر وتقليص رحلات العمل.

وقال متحدث باسم "ستاربكس" لوكالة فرانس برس إن "المجموعة متفائلة بأن هذا الوضع لن يكون إلّا مؤقّتاً".

وتظهر الأرقام الواردة في التقرير السنوي للمجموعة أنه في العام 2018 كان نحو 1,3% من الزبائن في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يحصلون على خدمات مقاهيها بأكواب شخصية.

وتقدّر "ستاربكس" بأن ذلك أدّى إلى عدم استخدام حوالى 42 مليون كوباً صالحاً للاستخدام لمرّة واحدة في العام 2018، وهو رقم من المتوقّع أن يتضاعف بحلول العام 2022.

وتركّز سلسلة المقاهي الأميركية جهودها على إعادة التدوير وخفض كمية النفايات وانبعاثات الكربون.