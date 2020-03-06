الذهب يصعد 1% ويتجه صوب أفضل أسبوع في 8 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم لتتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر 2011، بفعل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم بما ينال من فرص النمو ويدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1681.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى 1689.65 دولار، والأسعار مرتفعة حوالي 6 بالمئة هذا الأسبوع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1682.80 دولار، وفقا لـ"رويترز.

وتراجع البلاديوم 3.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2454.22 دولار للأوقية. كان المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار أواخر فبراير، وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.38 دولار، في حين استقر البلاتين عند 864 دولارا.