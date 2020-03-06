الصين: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 3042 حالة.. والإصابات تتجاوز 80 ألف

أعلنت الصين الجمعة تسجيل 30 حالة وفاة إضافيّة جرّاء كورونا، ما يرفع إلى 3042 عدد الوفيّات بالفيروس المستجدّ في البلاد منذ ظهوره أواخر 2019.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 143 حالة في البلاد، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80552 حالة، وفقًا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كما سجّلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج، ما يرفع عدد هذه الحالات في البلاد الى 36. وقالت السلطات المحلية الثلاثاء إنّ ثمانية صينيين كانوا يعملون في مطعم في شمال ايطاليا تم تشخيص اصابتهم بالفيروس بعد عودتهم الى الصين اواخر فبراير.

والصين متخوفة الآن من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد ان انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف ووفاة نحو 200.

مملكة بوتان تسجل أول إصابة

أعلن رئيس وزراء مملكة بوتان في جبال الهيمالايا الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائح أميركي.

وبرزت المملكة الصغيرة غير الساحلية كوجهة سياحية شهيرة في السنوات الأخيرة. لكن الحكومة أغلقت على الفور الحدود أمام الزوار الأجانب لمدة أسبوعين في محاولة للحد من تأثير الفيروس الذي انتشر في أكثر البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الرجل البالغ من العمر 76 عامًا وصل إلى بوتان آتياً من الهند في 2 مارس، وتم نقله في 5 مارس مصابًا بالحمى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وغادر المريض الذي لم يُكشَف اسمه، واشنطن في 10 فبراير، متجهاً إلى الهند من 21 فبراير إلى 1 مارس.

وتوفي أكثر من ثلاثة الاف شخص بسبب فيروس كورونا المستجد، مع وجود نحو مئة الف إصابة مؤكدة على مستوى العالم.

الفلبين تسجل إصابتين إضافيتين

أعلن وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي اليوم الجمعة اكتشاف حالتي اصابة اضافيتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان متلفز للوزير موضحا فيه ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 5 أشخاص، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقال دوكي إن أحد الحالتين الأخيرتين هو ذكر لديه تاريخ سفر إلى اليابان.