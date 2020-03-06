إقبال كبير تشهده حملة طرح 220 عقارا في المدينة المنورة

قال خالد شاكر المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية إن إقبالا كبيرا جدا تشهده حملة طرح 220 عقارا من عقارات الهيئة العامة لعقارات الدولة في المدينة المنورة، حيث شهد الأسبوع الأول ما يزيد على 500 مهتم، كما زار العقارات المطروحة الأسبوع الماضي ما يزيد على 50 مستثمرا، كما بدأ الطرح الأسبوع الماضي ويستمر إلى نهاية الشهر ويتوقع أن يتم تأجير جميع العقارات خلال فترة الطرح، وذلك عن طريق طرح العقارات للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تابعة لشركة منصات العقارية عبر موقعها وتطبيقها.

وعينت الهيئة العامة لعقارات الدولة شركة "منصات العقارية" مسوقا لتأجير العقارات الواقعة في المنطقة المركزية للحرم النبوي في المدينة المنورة، التي تقع ضمن المرحلة الثانية والثالثة المنزوعة لمصلحة توسعة المسجد النبوي، لهدف طرحها للمستثمرين الراغبين في استثمارها.

وأضاف المبيض أن العقارات تضم مجموعة من الفنادق والمحال التجارية والشقق السكنية وعددا من الأراضي، التي نزعت خلال الفترة الماضية لمصلحة توسعة الحرم المستقبلية، التي تعد فرصة كبيرة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة منها باستئجارها وإعادة تشغيلها خلال الفترة المقبلة، قبل إزالتها مستقبلا لمصلحة توسعة الحرم المدني.

يذكر أن شركة منصات العقارية تأسست 2018 كشركة وساطة عقارية وخدمات عقارية تمتلك عدة فروع تغطي جميع مدن المملكة.