الرياض منددة بتعمد إيران التضليل: لا تختم جوازات من زاروها وتقوض الجهود الدولية لمكافحة «كورونا»

نددت السعودية، بقيام إيران بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، الأمر الذي يعد تقويضا للجهود الدولية لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال مصدر مسؤول في بيان أمس، "في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الصحة من تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة".

وندد المصدر بسلوك إيران غير المسؤول، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطرا على العالم أجمع.

وحث المصدر المسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.

وشدد على المواطنين الذين يزورون إيران حاليا بضرورة الإفصاح عن ذلك فور وصولهم إلى المملكة، حيث سيتم استثناؤهم من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، لافتا إلى أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين وجدوا في المناطق الموبوءة، ولا سيما أن هذه الإجراءات تهدف إلى المساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائيا، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

وطالب إيران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من شباط (فبراير) الماضي، محملا السلطات الإيرانية المسؤولية كاملة لكل شخص منهم انتقل إليه المرض خلال وجوده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك.

كما قال إن استمرار النظام الإيراني في تكتمه على هوية المواطنين السعوديين الزائرين لإيران سرا، والسماح لهم بذلك بطريقة غير شرعية يهدد الصحة العامة ليس في المملكة فحسب بل في العالم بأسره.

وتمارس إيران كعادتها أساليب التضليل المتعمد ومخالفة القوانين البدائية في التنقل بين الدول، بتجاهل ختم جوازات السعوديين الذين زاروا أراضيها، ما يعد استخفافا بمخاطر فيروس كورونا الذي بات يمثل وباء عالميا.

تلك التصرفات الرعناء من نظام الملالي تعكس أيديولوجية نظام طهران المتهور، الذي لا يبالي في اتخاذ أي تصرف أو سلوك مهما كان ومهما راح ضحيته من أبرياء ولو كان يتنافى مع مفهوم العلاقات الدولية.

وتهاون إيران في اتخاذ الإجراءات اللازمة يبدد الجهود العالمية والاحترازات تجاه الفيروس، وستكون مسؤولة عن انتشار المرض في دول المنطقة، وبالتالي انتشاره بشكل أكبر دوليا.

وعلى المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي تعفيهم من المسؤولية مقابل الكشف عن حالتهم، والتأكد من خلوهم من المرض.

بدوره، أوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

وأضاف المصدر أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتا المواطنين والمقيمين، وجميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به، لافتا إلى أنه تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.