أمر ملكي .. إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط وتكليف الجدعان بعمل الوزارة

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا أمس، يقضي بإعفاء محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه. وتضمن الأمر الملكي تكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط إضافة إلى عمله وزيرا للمالية. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين محمد بن مزيد التويجري مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وذلك بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
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