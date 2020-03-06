إنهاء الفقر في العالم .. الهشاشة والصراعات





سؤال يطرحه دائما المختصون من اقتصاديين وعلماء اجتماعيين ومهتمين بشأن حياة الشعوب: ما الذي يعوق إنهاء الفقر في العالم؟ هل هي أوضاع الهشاشة والصراع، والإجابة على هذا السؤال لديها عدة جوانب لكن يظل السؤال قائما إلى أي مدى تنذر أوضاع الهشاشة والصراع والعنف بعرقلة الجهود الرامية لخفض الفقر المدقع في العالم إلى 3 في المائة بحلول عام 2030؟ يقول تقرير جديد بعنوان "الهشاشة والصراع في الخطوط الأمامية للحرب ضد الفقر": إن الخطر شديد، ويطرح توجيهات للعمل من أجل مواجهته.

ففي بداية الألفية، كان هناك شخص واحد من كل خمسة من فقراء العالم فقرا مدقعا يعيش في دول هشة ومتأثرة بالصراعات. ومنذ ذلك الحين، انحسرت باطراد معدلات الفقر في الاقتصادات التي لا تعاني الهشاشة أو الصراع، لكن عدد الفقراء في البيئات التي تعاني هذه الأوضاع استمر في الزيادة. ونتيجة لذلك، يعيش اليوم نحو نصف فقراء العالم في مثل هذه البيئات. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فبحلول 2030، سيعيش 10 في المائة فقط من سكان العالم في دول تعاني الهشاشة أو متأثرة بالصراعات إلا أن هذه الدول ستضم ما يصل إلى ثلثي فقراء العالم. ومع استبعاد الاقتصادات التي تعاني هذه الأوضاع، سيمضي العالم في طريقه نحو تحقيق الهدف التاريخي وهو إنهاء الفقر بحلول 2030. أما إذا أعدنا الدول التي تعاني هذه الأوضاع إلى المعادلة، فإن ذلك قد يجعل الهدف العالمي بعيد المنال. ويتطلب التصدي لهذا التحدي اتخاذ إجراءات جريئة في البيئات التي تسودها أوضاع الفقر والهشاشة والصراع. وتشكل معالجة مشكلة نقص البيانات في هذه البيئات خطوة أولى مهمة على هذا الطريق.

وأخيرا: القضاء على الفقر المدقع يتطلب إجراءات عاجلة تتركز في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات ووفق الإحصائيات الحديثة الرسمية توجد ملايين الطبقات من الفقراء في بيئات هشة ومتأثرة بالصراع وغيرها فالبيانات والإحصائيات تسجل ما بين عامي 2000 و2030 فإن الأرقام تتزايد يوما بعد يوم، ما يجعل الأمر صعبا محاصرته إلا ببذل جهود من جميع المنظمات المعينة بمعالجة ومحاربة الفقر.

وتشمل خريطة انتشار الفقر في العالم عديدا، خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا فهما يتصدران تصنيفات الفقر في العالم بسبب ضعف اقتصاداتهما وبنيتهما التحتية وقلة تقدمهما الصناعي والتنموي، بينما توجد أخرى تلامس خط الفقر في أمريكا الجنوبية وجزءا من قارة أوروبا خاصة دول أوروبا الشرقية.