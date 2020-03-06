هبوط حاد لـ «وول ستريت» بعد إعلان الطوارئ في كاليفورنيا بفعل «كورونا» .. وخسائر «الأوروبية» تتجاوز 1 %

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية ما يزيد على 2 في المائة أمس، في الوقت الذي أدى فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى إعلان كاليفورنيا حالة الطوارئ، بينما تأثرت أسهم شركات الطيران سلبا بفعل تعثر الطلب على السفر.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 710.78 نقطة أو 2.62 في المائة إلى 26380.08 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 76.15 نقطة أو 2.43 في المائة إلى 3053.97 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 191.55 نقطة أو 2.12 في المائة إلى 8826.54 نقطة.

وبحسب "رويترز"، قالت "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق من واقع تحليل يستند إلى تصوراتها الخاصة، "إن الأسهم الأمريكية قد تسجل انخفاضا جديدا في خانة العشرات في المدى القريب بفعل الضرر الناجم عن انتشار فيروس كورونا". وقال توماس فربراكن المدير التنفيذي لأبحاث حلول إدارة الأزمات في المؤسسة للعملاء "أجرينا تحليلا لتصور ماذا لو يفترض انخفاض في النمو في المدى القصير بنسبة نقطتين مئويتين وزيادة علاوة المخاطر نقطتين مئويتين".

وأضاف "ينبئ نموذجنا بأنه في مثل هذا التصور سيكون هناك مجال لمزيد من الخسائر في المدى القصير: الأسهم الأمريكية، التي انخفضت بالفعل 11 في المائة منذ 19 شباط (فبراير) حتى الثالث من آذار (مارس)، قد تنخفض 11 في المائة أخرى".

وقال فربراكن "إنه إذا عانى الاقتصاد العالمي ضررا في المدى القصير فحسب فقد تستعيد السوق قوتها. لكن أي ضرر لمسار النمو في المدى الطويل، بما يؤثر في أرباح الشركات أيضا بسبب الوباء، قد يكون محسوسا لفترة أطول بكثير". من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1 في المائة أمس مع تزايد القلق من فيروس كورونا. وكان قطاعا الموارد الأساسية والسيارات أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية. وانخفض مؤشر يورو ستوكس 600 بنحو 1.4 في المائة، كما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني 1.6 في المائة. وهبط مؤشر كاك الفرنسي 1.9 في المائة، وتراجع مؤشر داكس الألماني 1.5 في المائة.

وفي آسيا، حققت الأسهم اليابانية أكبر زيادة يومية لها خلال شهر، حيث ارتفع مؤشر نيكاي القياسي 1.09 في المائة ليغلق عند 21329.12 نقطة بدعم من قطاعي الرعاية الصحية والصناعة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 في المائة إلى 1515.71 نقطة. وارتفع 137 سهما على "نيكاي" مقابل تراجع 79 أمس. وزاد سهم "تاكيدا" للأدوية 3.51 في المائة بعدما قالت الشركة "إنها تعكف على تطوير دواء للفيروس"، ما أنعش أسهم الشركات المنافسة أيضا.

وكان سهم "كيوا كيرين" للصناعات الدوائية الأكثر ارتفاعا حيث زاد 4.51 في المائة يعقبه "ميجي هولدنجز" للصناعات الدوائية 4.23 في المائة ثم "هيتاتشي" الصناعية 4.18 في المائة. في المقابل، سجل سهم "نيبون لايت ميتال هولدنجز" أعلى نسبة تراجع حيث انخفض 2.63 في المائة في حين انخفض سهم "شيميزو كورب" للتشييد 2.1 في المائة، وفقد سهم "هينو موتورز" 1.9 في المائة.

ويترقب بعض المتعاملين بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم لاستبيان قوة أكبر اقتصاد في العالم.

