واشنطن: إيران كذبت على شعبها حول مدى تفشي فيروس كورونا

قال المسؤول الأميركي المكلف شؤون إيران براين هوك اليوم إن إيران "كذبت على شعبها" بشأن مدى تفشي فيروس كورونا المستجد معربا عن استغرابه لرفض طهران المساعدة الأمريكية.



وأوضح هوك لصحافيين خلال زيارة لباريس للتنسيق مع الدول الأوروبية "إيران كذبت على شعبها حول فيروس كورونا. قالت لهم إنه لا ينبغي القلق منه لكن في تلك الأثناء كان الفيروس ينتشر في أرجاء إيران"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.



وأكد هوك "اليوم ونتيجة سوء إدارة الحكومة وعدم اعتمادها الشفافية مع شعبها، تسجل في ايران واحدة من أسوأ عمليات تفش لفيروس كورونا". وأكد هوك: "نعرف أن لديهم نواقص في نظامهم الصحي وأردنا ان نعوض هذا النقص وكنا نتمنى لو قبلوا عرضنا الصادق".