ما بعد ضبابية "بريكست".. اقتصاد دون معايير يطرق أبواب الاتحاد

اعتبر المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه اليوم أن "ثمة خلافات كثيرة جدية" مع البريطانيين حول العلاقة بعد بريكست بعد جولة أولى من المباحثات في بروكسل.وحذر أيضا من أن اتفاقا بعد بريكست "يجب ان يشمل حلا متوازنا للصيد البحري" معتبرا أن الطلب البريطاني التفاوض سنويا لتبادل الوصول إلى مناطق الصيد "غير قابل للتطبيق".



ومن ضمن الخلافات أشار المفاوض إلى ملف شروط المنافسة العادلة التي تطلبها بروكسل من لندن مؤكدا أن البريطانيين يقولون أن "لديهم معايير مرتفعة" لكنهم "يرفضون ترجمة هذه التعهدات في اتفاق مشترك"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.



وأكد بارنييه أن نقاط الخلاف الأخرى تتصل بمحكمة العدل الأوروبية، اذ لا يريدون البريطانيون أن "تلعب دورا" في تفسير القانون الأوروبي في حال حصول خلاف بين الطرفين حول سير العلاقة الجديدة.