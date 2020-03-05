قوة سوق العمل تدفع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للتراجع

قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة تراجعت ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألفا للأسبوع المنتهي في 29 فبراير. ولم يجر تعديل طلبات الأسبوع السابق.



وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، الذي يعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، 3250 طلبا إلى 213 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز".



ويشير استمرار قوة سوق العمل إلى أن أطول فترة مسجلة للنمو الاقتصادي والتي دخلت الآن عامها الحادي عشر لاتزال مستمرة. ويساور القلق المستثمرين من أن فيروس كورونا قد يقوض النمو العالمي والأمريكي.