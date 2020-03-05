شفاء إحدى المواطنات المصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد التي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في البحرين حيث تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وتتمتع حاليا بصحة جيدة ولله الحمد وقد خرجت من العزل الطبي. وأكدت الصحة متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن بإذن الله. مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.
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