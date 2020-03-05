"سامبا" يبرم اتفاقية تعاون لتقديم حلول تمويلية ومصرفية خاصة لمنسوبي المنظومة المالية

أبرمت مجموعة سامبا المالية اتفاقية برنامج (مزية) بالشراكة مع المنظومة المالية حيث يتولى سامبا بموجبها تقديم حلول تمويلية وخدمات ومنتجات مصرفية خاصة وحصرية لمنسوبي الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للمنظومة المالية ممثلة بكل من وزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والجمارك السعودية وبموجب الاتفاقية التي قام بالتوقيع عليها كل من معن الكهموس مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى سامبا وحسن آل الشيخ مدير عام عمليات وكالة التواصل سيعنى سامبا بتوفير خدمات تمويلية ومصرفية مدعومة بالعديد من المزايا الحصرية لمنسوبي الجهات التابعة للمنظومة المالية.

ويشمل نطاق الاتفاقية التي تمتد حتى نهاية العام الحالي العديد من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية من بينها حلول التمويل الشخصي والتمويل العقاري وشراء المديونية والسداد المبكر للقروض القائمة والبطاقات الائتمانية إلى جانب تكفل سامبا بتوفير أجهزة صراف آلي في مباني الجهات والمؤسسات التابعة للمنظومة المالية ومكاتب مصرفية متنقلة إضافة إلى قنوات إلكترونية خاصة للتواصل المباشر. وستتيح الاتفاقية لمنسوبي قطاعات المنظومة المالية الحصول على حزمة من المزايا الحصرية والخاصة المرتبطة بسقف التمويل ومعدل الربح التنافسي ومدة التمويل الطويلة الأجل والشروط الميسّرة، والمزايا التحفيزية الأخرى.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الشراكة الحيوية القائمة بين مجموعة سامبا المالية والجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة المالية والهادفة إلى توفير حلول ميسرة وذات قيمة مضافة لمنسوبي تلك الجهات لغرض تمكينهم من تلبية احتياجاتهم المصرفية والتمويلية والعقارية بسهولة ويسر. يذكر أن مجموعة سامبا المالية كانت قد أبرمت خلال الآونة الأخيرة مجموعة من اتفاقيات التعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لغرض تقديم خدمات تمويلية ومصرفية حصرية لمنسوبيها من بينها : وزارة الإسكان ووزارة التعليم ووزارة الإعلام إلى جانب عدد من الاتفاقيات المماثلة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص وفي مقدمتها شركة سابك.