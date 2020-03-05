مصرف البحرين المركزي يحث البنوك على تخفيف شروط الدين بسبب كورونا

ذكرت وكالة رويترز أن مصرف البحرين المركزي أفاد في تعميم للبنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي إنه يحث المؤسسات المالية أيضا على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثيرين بانتشار الفيروس.