خسائر كونتيننتال الألمانية لمستلزمات السيارات تتجاوز مليار يورو في 2019

أعلنت شركة كونتيننتال الألمانية لمستلزمات السيارات أن خسائرها في العام الماضي بسبب انكماش قطاع صناعة السيارات على مستوى العالم، تجاوزت مليار يورو.

وأوضحت الشركة في هانوفر اليوم الخميس أن صافي خسائرها بلغ أكثر من 1.2 مليار يورو، وذلك بعد أن كانت حققت أرباحا بنحو 2.9 مليار يورو في .2018

وذكرت الشركة أن سبب الخسارة يرجع إلى التراجع القوي في السوق بالإضافة إلى تعديل قيم عمليات استحواذ سابقة.

وتابعت كونتيننتال أن خسارة التشغيل (قبل احتساب الضرائب والفوائد) التي كانت قاربت 4 مليار يورو في عام 2018، تراجعت بمقدار 268 مليون يورو، ووصلت بعد أخذ تكاليف الإهلاك العالية في الحسبان إلى 3.2 مليار يورو.