جونسون: اقتصاد بريطانيا يتمتع بالقوة التي تمكنه من تجاوز أزمة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاقتصاد البريطاني " قوي" ، موضحا أن بلاده سوف تتجاوز أزمة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون القول أن الميزانية التي سوف يتم طرحها الأسبوع المقبل سوف تشمل إجراءات لتعزيز الاقتصاد والأعمال.

وأضاف" سوف نتأكد من منح الاقتصاد البريطاني والشركات الدعم الذي يحتاجون إليه".

وكان تقرير إخباري قد ذكر أمس الأربعاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 85حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (سي بي بي ) اليوم الأربعاء أن تسعة وعشرين شخصا من المصابين سافروا مؤخرا إلى البلدان التي شهدت اصابات بالفيروس أو اصيبوا بالفيروس من أشخاص معروفين أنهم قدموا من الخارج.