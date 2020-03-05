"الاتحاد للطيران" تسجل خسائر بـ870 مليون دولار للعام الرابع على التوالي

أعلنت مجموعة "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن خسائر بقيمة 870 مليون دولار لعام 2019، للعام الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن خطتها لإعادة الهيكلة لا يزال أمامها "الكثير من العمل".

وقالت الشركة في بيان إنها تمكنت من تقليص الخسائر بسبب خفض نفقات التشغيل.

و سجلت "الاتحاد" في السنوات الثلاث الأخيرة خسائر إجمالية بلغت 4,67 مليار دولار بسبب فشل استثمارات ضخمة في شركات طيران عالمية أفلس بعضها.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس قوله "بفضل تبني سبل وحلول مبتكرة في عملياتنا التشغيلية، تمكنّا من خفض نفقات التشغيل".

وبحسب دوغلاس فإنه "ما يزال أمامنا الكثير من العمل" مؤكدا أنه سيتم مواصلة "اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن تنفيذ الخطط المستهدفة والمضي قدماً في تحقيق أهداف برنامج تحول الأعمال".

ونقلت الشركة 17,5 مليون مسافر العام الماضي مقابل 17,8 مليون مسافر في عام 2018.

وبلغت قيمة إيرادات الشركة بحسب البيان 5,6 مليار دولار مقابل 5,9 مليار دولار في عام 2018.