"أوبك" توافق على تخفيض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا.. الأكبر منذ 2008

اتفقت أوبك اليوم على خفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من 2020 لدعم الأسعار المتضررة بفعل تفشي فيروس كورونا، لكنها جعلت تحركها مشروطا بانضمام روسيا ودول أخرى.

وتراجعت توقعات الطلب على النفط بفعل إجراءات الحكومات لاحتواء الفيروس، مما دفع أوبك للنظر في إجراء أكبر خفض لها منذ الأزمة المالية في 2008، ويلتقي وزراء "أوبك+" غدا الجمعة في فيينا.

وقالت أوبك في بيان بعد اجتماع وزرائها إن تفشي فيروس كورونا أحدث "وضعا غير مسبوق" ومخاطر بما يستلزم تحركا. وأضافة بأن الوزراء اتفقوا على خفض إضافي للإمداد قدره 1.5 مليون برميل يوميا حتى يونيو، من المتوقع أن تساهم الدول من خارج المنظمة بـ 500 ألف برميل يوميا منها. وقالت أوبك إنها ستعقد اجتماعا وزاريا آخر في التاسع من يونيو.