عمومية "أسمنت القصيم" توافق على توزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن 2020

أعلنت شركة اسمنت القصيم اليوم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين والتي عقدت مساء الأربعاء بنسبة حضور بلغت 54.70%، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتاتلي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

2) التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

3) التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

4) الموافقة على تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاه كي بي ام جي مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 310.5 مليون ريال، بواقع (3.45) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2019م.

6) اعتماد الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطني لإدارة الثروات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها حتى نهاية عام 2020م، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي في صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع عشر المحدود الذي تديره شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها كذلك يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2019م.

8) الموافقة على صرف مبلغ (2,697,800) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

10) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود (عضو غير تنفيذي) ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 19-05-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م خلفاً للعضو السابق المهندس/ عادل بن محمد الخراشي (عضو غير تنفيذي).

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي).

المهندس/ أحمد بن صالح السلطان.

المهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان.

الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود.

ولم يتمكن من حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (نائب الرئيس).

الأستاذ/ محمد بن منصور المعشوق.

الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح.

الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها بحضور كل من:

المهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان (ممثلًا عن اللجنة التنفيذية بالإنابة).

الدكتور/ عبد الله بن عبدالرحمن البريدي (ممثلًا عن لجنة المراجعة بالإنابة).

المهندس/ أحمد بن صالح السلطان (ممثلًا عن لجنة الترشيحات والمكافأت بالإنابة).