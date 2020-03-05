إعادة التوازن لسلة صكوك صندوق البلاد

أعلنت شركة البلاد المالية اليوم عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق. وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 09-07-1441هـ الموافق 04-03-2020م.

للاطلاع على مكونات محفظة الصندوق الجديدة يرجى زيارة موقع شركة البلاد المالية عبر الرابط التالي: (www.albilad-capital.com)