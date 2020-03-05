الصين: وفيات "كورونا" تتجاوز 3 آلاف.. والإصابات أكثر من 80 ألف

أفادت الصين الخميس بأن 31 شخصا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الحصيلة الاجمالية حاجز ال3000 حالة وفاة.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ 119 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80,409.

عدد الإصابات في كوريا الجنوبية يقترب من 6 آلاف

اقترب العدد الإجمالي لحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 6 آلاف الخميس، وهو الأكبر خارج الصين، حيث سجلت السلطات 145 إصابة جديدة.

وقالت السلطات الصحية في البلاد إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,766، مع 35 حالة وفاة.

وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرا شاملا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية، وفقا لوزارة الخارجية في سيول.

وألغت كوريا الجنوبية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.

واقترحت الحكومة ميزانية إضافية بقيمة 11,7 تريليون وون (9,9 مليار دولار) الأربعاء للتصدي للفيروس وتحسين أنظمة الوقاية من الأمراض الجرثومية.

والمبلغ المقترح جزء من حزمة بقيمة 30 تريليون وون (25 مليار دولار) أعلن عنها الرئيس مون جاي-ان الثلاثاء، لمعالجة الوضع "الخطير" الناجم عن تفشي الفيروس في الاقتصاد ال12 في العالم.

الجزائر تسجل 9 حالات إصابة جديدة

أكدت وزارة الصحة الجزائرية ظهور تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس داخل البلاد إلى 17.

وتتضمن الحالات 16 من أسرة واحدة بولاية البليدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة بالإضافة إلى رجل إيطالي.

واستضافت الأسرة الشهر الماضي رجلا وابنته يقيمان في فرنسا وأثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس بعد عودتهما لهناك.

وفتحت السلطات تحقيقا في مسعى لتحديد الأشخاص الذين تواصل معهم الرجل وابنته أثناء إقامتهما في الجزائر.

كما وضعت الحكومة العاملين في المجال الطبي في المستشفيات، ولا سيما في بليدة وبلدات مجاورة، في حالة تأهب للتعامل مع الحالات الجديدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان "نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب".

مجلس النواب الأمريكي يخصص 8.3 مليارات دولار لمكافحة الفيروس

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على تخصيص 8.3 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 11 شخصا حتى الآن داخل الولايات المتحدة.

و تم إعداد صيغة المشروع بالتوافق بين الحزبين الرئيسين، ووافق على مشروع القرار 415 عضوا في المجلس.

و يعد المبلغ الذي تم تخصيصه لمكافحة فيروس كورونا أكبر من المبلغ الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس وهو 2.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذه الحزمة من المبالغ الطارئة اليوم، وفي حال تم تمريرها هناك، سيتم إرسال مشروع القانون للرئيس للتوقيع عليه.

ويشير المشروع إلى تخصيص أموال لمساعدة الولايات والحكومة الفدرالية على محاربة الفيروس، وتشخيص حالات الإصابة به، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح ضد الفيروس، ومساعدة الأمريكيين في الحصول عليه.

تايلاند تسجل 4 إصابات والإجمالي يرتفع لـ 47 حالة

سجلت تايلاند أربع حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 47 شخصا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية في البلاد اليوم الخميس أن هناك مسافرين من إيطاليا وإيران من بين حالات الإصابة الجديدة.

وحتى الآن، سجلت تايلاند حالة وفاة واحدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

إعلان حالة الطوارئ في ولاية أمريكية بعد تسجيل 53 إصابة

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية حالة الطوارئ مساء الأربعاء بعد تسجيل 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان مدينة لوس أنجلس التابعة للولاية حالة طوارئ محلية.

وجاء القرار بعد أن أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم صباح الأربعاء، عن وفاة مريض بهذا الفيروس في مقاطعة بلايسر قرب ساكرامنتو، وهي أول وفاة تسجّل خارج ولاية واشنطن التي أعلن عن وفاة عشرة أشخاص فيها.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا في بيان صحفي:" إن كاليفورنيا تعمل مع السلطات الفيدرالية من أجل تقفي أثر الأشخاص المحتمل أنهم أصيبوا بهدف معالجتهم وحماية الصحة العامة".

تسجيل إصابات في سلوفيينا والمجر

أعلنت وزارة الصحة في سلوفينيا أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعاد الشخص المعني من سفر إلى خارج البلاد قاده إلى إيطاليا، وهو الآن في مستشفى في العاصمة ليوبليانا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السلوفينية.

من جانب آخر قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم إنه تم تسجيل أول حالتي إصابة في البلاد بفيروس كورونا.

وأوضح أوربان أن الشخصين المصابين بالفيروس طالبان إيرانيان يدرسان في المجر، تم إخضاعهما للعلاجات الطبية المستعجلة رغم أنه لم تظهر عليهما أعراض خاصة.

أستراليا تحظر السفر إلى كوريا الجنوبية وتشدد الإجراءات على القادمين من إيطاليا

حظرت الحكومة الأسترالية السفر إلى كوريا الجنوبية وبذلك تنضم للدول المحظور السفر لها وهي الصين وإيران ، كما أعلنت الحكومة عن إجراءات واحتياطات إضافية للقادمين من إيطاليا.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحفي اليوم ، أن منع السفر الحالي المفروض على الأجانب القادمين من الصين وإيران إلى أستراليا قد تم تمديده إلى يوم 14 مارس الحالي.

وبذلك فإنه لا يُسمح للرعايا الأجانب من الصين وإيران وكوريا الجنوبية الدخول إلى أستراليا الا بعد انقضاء 14 يومًا منذ مغادرتهم لتلك البلدان.

نيوزيلندا تسجل ثالث حالة إصابة

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم الخميس تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتعود حالتان لشخصين سافرا مؤخرا لإيران، في حين تعود الحالة الثالثة لشخص زار شمال إيطاليا.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن مستشفيات نيوزيلندا يمكنها التعامل مع الوضع.

وأضافت " نظامنا للصحة العامة مصمم لمثل هذا التفشي".

ومن ناحية أخرى، قال وزير النقل في سنغافورة كاو بون وانج في البرلمان إنه يمكن إرجاء بناء صالة خامسة بمطار تشانجي، أحد أكثر المطارات إشغالا في العالم، في حال استمر تفشي فيروس كورونا.

وقد سجلت سنغافورة 112 حالة إصابة، بينها 79 حالة شفاء. وأضاف الوزير أنه يمكن إرجاء مشاريع البنية التحتية الأخرى الخاصة بالنقل.

اليونان تسجل الحالة العاشرة وتغلق المدارس في 3 أحياء

أعلنت السلطات الصحية في اليونان اليوم الخميس عن حالة الإصابة العاشرة بفيروس كورونا.

وأمرت اليونان أمس الأربعاء بإغلاق المدارس وحظرت التجمعات العامة في ثلاثة أحياء بغرب البلاد اعتبارا من الخميس كإجراء احترازي بعد أن أثبتت الفحوص إصابة شخص من المنطقة بفيروس كورونا.

وقالت السلطات إن الحظر سار لمدة 48 ساعة وخاضع للمراجعة.

الإمارات تنصح المواطنين والمقيمين بتجنب السفر

حثت وزارة الصحة الإماراتية في نبأ نشرته وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس المواطنين والمقيمين على تجنب السفر بسبب انتشار فيروس كورونا في عدة دول.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان من وزارة الصحة إنه في حال السفر "فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين".

وقالت الإمارات التي أغلقت المدارس والمؤسسات التعليمية لأربعة أسابيع إنه ينبغي على الطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية القادمين من السفر "عمل الفحص الطبي اللازم والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من المرض، حيث لن يُسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل ذلك".