المملكة تقطع شوطا في الطاقة المتجددةمع قرب اكتمال أول مستهدفاتها

السلطان متحدثا خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني في الرياض، أمس.

قال الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إن فرص الطاقة المتجددة عالميا متنامية خاصة في الطاقة الشمسية والرياح، من خلال استمرار انخفاض تكلفتها وزيادة حصتها إلى 22 في المائة من مجموع مزيج الطاقة العالمي بحلول 2040، علاوة على زيادة استثمارات أبحاثها وتطويرها واستدعاء استخدامها بيئيا.

وأوضح خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني في الرياض، أمس، أن المملكة قطعت شوطا في استخدام الطاقة المتجددة مع قرب اكتمال الجولة الأولى من مستهدفاتها، لافتا إلى أن المملكة حددت الاستخدام المستهدف لها بنحو 58 في المائة في 2030.

وأشار السلطان إلى أن توسع المدينة يؤدي إلى ازدياد الحاجة إلأى الطاقة، وحيث إن 80 في المائة من الطاقة المستهلكة في العالم طاقة أحفورية، فالمملكة دفعت بهذا الاتجاه، وتعد أكبر المنتجين لها، ونأمل أن تستمر في ذلك من خلال إنتاج الطاقة المتجددة والذرية مستقبلا.

وأكد محورية رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي حددت المستهدف في استخدام الطاقة المتجددة بنحو 58 في المائة مخصصة 40 في المائة للطاقة الشمسية الكهروضوئية و16 في المائة من طاقة الرياح، و2 في المائة من الطاقة الشمسية المركزة.

واشار إلى أن إحدى إعاقات الإنتاج الموزع أسعار الكهرباء، فكلما ارتفعت كلما كان استخدام الطاقة الشمسية في المنازل أكثر جدوى اقتصاديا، مشددا على أن كل كيلو واط من الطاقة يدخل إلى المنزل هناك عشرين هللة مدفوعة من الدولة لإعانة الوقود فقط، ولو كانت الكهرباء غير مدعومة لوجدت الطاقة الشمسية في المنازل اقتصادية بشكل كبير جدا.

وحدد السلطان العوامل المؤثرة في إدخال الكهرباء في المنازل عن طريق الطاقة الشمسية، المتمثلة في أسعار الكهرباء وإنتاج ألواح الطاقة الشمسية وطاقة التخزين، مؤكدا على دورها المهم في توزيع الطاقة المتجددة.

وكشف عن دور برنامج توطين التقنيات في تحديد المجالات المستهدفة بالتوطين في العام الجاري، حيث يجري توطين الطاقة المتجددة في المباني وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة المتجددة في تحلية المياه وتقنياتها في إدارة الشبكة الكهربائية، إضافة إلى تطبيقات الطاقة الجوفية الحرارية الضحلة للتبريد، والتبريد بالطاقة الشمسية واستخدامات الهيدروجين في الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة.

وبين أن مبادرة بناء القدرات البشرية تعمل على إستراتيجية تشمل متطلبات القوة العاملة والمحافظة عليها وتوفير البنية التحتية للتدريب، مشيرا إلى إطلاق "المدينة" لبوابة "شمسي" لدعم وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة الموزعة.

بدوره، أعرب المهندس سعد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، عن أمله في تعميق الشراكة بين الهيئة السعودية للمهندسين و"المدينة" وأن ترتقي إلى مستوى الإسهام في تدريبهم وتوظيفهم وإتاحة التطبيق لهم في مجالات الطاقة المتجددة.

والمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني ينعقد لأربعة أيام، يسلط الضوء خلالها على مسارات إدارة المشاريع وحوكمتها، والعمارة والبناء المستدام، والهندسة المدنية والمدن الذكية، من خلال 36 ورقة، كما يتيح المعرض للزوار أحدث الابتكارات الهندسية من مختلف المجالات.

