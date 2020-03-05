42.3 % مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي السعودي .. بلغت 1.1 تريليون ريال

بلغ الناتج المحلي لنشاط الخدمات خلال العام الماضي 2019 نحو 1109.9 مليار ريال، بمساهمة 42.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.



وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، سجل الناتج المحلي للنشاط خلال العام الماضي أعلى مستوياته منذ عام 1985 أي في 34 عاما، إذ ارتفع بنسبة 234.9 في المائة مقارنة بـ 331.45 مليار ريال في عام 1985، لكنه رغم الارتفاع في قيمة ناتج النشاط ، إلا إن نسبة مساهمته لم تفق مثيلتها في عام 1985 البالغة 42.9 في المائة. وعند مقارنة قيمة ما أنتجه نشاط الخدمات في عام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، يتضح أنه حقق نموا نسبته 4.4 في المائة بما يعادل نحو 46.62 مليار ريال، إذ بلغت قيمة ما أنتجه نشاط الخدمات في 2018 نحو 1063.3 مليار ريال. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 2623.5 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ 2616.1 مليار ريال - قبل رسوم الاستيراد - في 2018، محققا نموا نسبته 0.3 في المائة بما يعادل 7.4 مليار ريال. أما على صعيد مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فبلغت في 2019 نحو 50.8 في المائة مقارنة بـ 48.7 في المائة في 2018 ونحو 52.1 في المائة في 2017.



وبلغت قيمة ما أنتجه النشاط بحسب الأسعار الجارية، نحو 1499.9 مليار ريال في 2019، مقارنة بـ 1426.5 مليار ريال في 2018، محققا نموا نسبته 5.1 في المائة بما يعادل 73.4 مليار ريال. أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - قبل رسوم الاستيراد -، فبلغت قيمته في 2019 نحو 2952.4 مليار ريال، مقارنة بـ 2930.1 مليار ريال في 2018، مرتفعا بنسبة 0.8 في المائة بما يعادل 22.3 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية