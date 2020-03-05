«ساما» تتوقع اتفاقيات جديدة لبحث جدوى الاندماجات في قطاع التأمين

توقع عبدالله التويجري؛ مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن يشهد قطاع التأمين في السوق السعودية في المستقبل القريب، توقيع اتفاقيات لبحث جدوى عدد من الاندماجات.

وقال التويجري لـ"الاقتصادية" إن نفاذ اندماج شركتي "ولاء للتأمين التعاوني" و"متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني" الذي تم مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى مذكرات التفاهم المبدئية التي تم الإعلان عنها أخيرا لبحث جدوى ثلاثة اندماجات في القطاع، يمثل بداية لنتائج سعي المؤسسة إلى تحقيق أهدافها تجاه قطاع التأمين.



وأشار إلى أن هذا الاندماج سيعود بالنفع على الشركتين من خلال خفض التكاليف وتحسين الكفاءة ورفع الحصة السوقية وتقوية الملاءة المالية واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والحفاظ عليها.



ولفت التويجري إلى أن قطاع التأمين يمثل رافدا محوريا لاقتصاد المملكة ومرتكزا رئيسا لبرنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج "رؤية 2030" الذي أكد أهمية قطاع التأمين ومساهمته في نمو الاقتصاد واستقراره من خلال تحمله للمخاطر، مضيفا أن الاندماج الأخير سيرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتعزيز المنافسة والابتكار فيه. وذكر أن المؤسسة وفي سبيل تحقيق أهدافها تجاه قطاع التأمين ليواكب النمو الاقتصادي للمملكة، سعت إلى حث القطاع وتشجيعه على الاندماج من أجل إيجاد كيانات تأمينية كبيرة وقوية تحظى بمتانة مالية عالية تنافس في الابتكار والاستثمار وتطوير الموارد البشرية وتعزيز حماية حملة الوثائق وتقديم خدمات نوعية ومتميزة لعملاء التأمين والمستفيدين منه وتقديم منتجات يحتاجها الاقتصاد والقطاع والعملاء.

وأعلنت شركة ولاء للتأمين عن نفاذ قرار دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين ونقل جميع أصول شركة متلايف إيه آي جي العربي والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين "صفقة الاندماج"، وذلك مقابل قيام شركة ولاء للتأمين بإصدار 11.839.706 سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد. وتسجل الأسهم الجديدة لمصلحة المساهمين في شركة متلايف إيه آي جي العربي، من خلال زيادة رأسمال شركة ولاء للتأمين المدفوع من 528 مليون ريال إلى 646.3 مليون ريال وزيادة عدد أسهمها من 52.8 مليون سهم إلى 64.639.706 سهم مدفوعة بالكامل.