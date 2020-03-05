الأسهم السعودية تتراجع بضغط من «المصارف» .. والسيولة تستقر عند 4.2 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 32 نقطة بنحو 0.42 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" سبع نقاط 0.69 في المائة. وجاء التراجع بضغط من المصارف عقب قرار خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، ما أثار قلق المتعاملين من تأثيرها السلبي في ربحية المصارف، إلا أن القطاع لا يعتمد فقط على معدل الفائدة حيث نمو القروض يسهم في تعويض أثر تغير أسعار الفائدة، إضافة إلى تراجع الأعباء المالية على القطاع الخاص والمستهلكين من الممكن أن ينعكس إيجابا على المخصصات ما يدعم الربحية.

وتواجه السوق مقاومة عند مستويات 7560 نقطة بتجاوزها ستكون السوق قادرة على الوصول إلى مستويات 7810 نقاط. وهناك ترقب لاجتماع "أوبك +" في حال كان هناك خفض إضافي للإنتاج ما يحسن أسعار النفط، إضافة إلى نتائج الشركات والتوزيعات النقدية.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7556 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7416 نقطة فاقدا 1.8 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 7524 نقطة فاقدا 32 نقطة 0.42 في المائة. وارتفعت السيولة بشكل طفيف 0.5 في المائة بنحو 22 مليون ريال لتصل إلى 4.2 مليار ريال بمعدل 23 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 3.5 مليون سهم لتصل إلى 174 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.3 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 2 في المائة بنحو 2.8 ألف صفقة لتصل إلى 182 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 2.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المصارف" 1.6 في المائة، يليه "النقل" 0.66 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 0.64 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 35 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 19 في المائة بقيمة 835 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 8 في المائة بقيمة 345 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "شاكر" 6 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال، يليه "شمس" 4.7 في المائة ليغلق عند 23 ريالا، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" 4.6 في المائة ليغلق عند 23 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الوطنية للتعليم" 5.6 في المائة ليغلق عند 34.25 ريال، يليه "سامبا" 4.1 في المائة ليغلق عند 25.75 ريال، وحل ثالثا "ساب" 4 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 565 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 433 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بقيمة 272 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية

